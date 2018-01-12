Ежемесячные выплаты при рождении первенцев в Татарстане получат более четырех тысяч семей

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). По предварительному прогнозу, в текущем году в Татарстане получателями новых ежемесячных выплат при рождении первенцев станут 4 тыс. 600 семей. Однако эта цифра может измениться. Об этом сообщила 12 января журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова перед итоговой коллегией ведомства.

«Уже на следующей неделе в Татарстан поступят первые федеральные средства на выплату пособий при рождении первенцев. Первой заявление на пособие вчера в республике оформила молодая мама из Балтасинского района. Подать заявления на выплаты можно в органах социальной защиты или в многофункциональных центрах», — отметила министр.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году при рождении первого ребенка в Татарстане составляет 8 тыс. 490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за второй квартал 2017 года. Право на новую ежемесячную выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Выплата назначается сроком на один год. Чтобы ее продлить, необходимо вновь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести в нашей стране Президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года. Демографическая политика – одна из стратегических инициатив главы государства.

«Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Смысл всей нашей политики заключается в сбережении людей, умножении человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы», — сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей с января 2018 года. Это введение ежемесячной денежной выплаты, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года.