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Госдума вводит обязательные стандарты присвоения «звезд» всем гостиницам РФ

12 января 2018, 20:30

Свидетельство о присвоении категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу действует три года с даты принятия соответствующего решения.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Госдума вводит обязательную процедуру присвоения «звезд» гостиницам на всей территории России. Парламентарии во втором чтении приняли правительственный законопроект, который предусматривает введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории страны, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательной классификации. Так, с 1 июля 2019 года стандарты будут применены в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года — в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определенной категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу действует три года с даты принятия соответствующего решения.

Предоставление гостиничных услуг без такого свидетельства будет запрещено, как и использование в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующей той, которая указана в этом документе. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.


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