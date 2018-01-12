Госдума вводит обязательные стандарты присвоения «звезд» всем гостиницам РФ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Госдума вводит обязательную процедуру присвоения «звезд» гостиницам на всей территории России. Парламентарии во втором чтении приняли правительственный законопроект, который предусматривает введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории страны, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательной классификации. Так, с 1 июля 2019 года стандарты будут применены в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года — в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определенной категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу действует три года с даты принятия соответствующего решения.

Предоставление гостиничных услуг без такого свидетельства будет запрещено, как и использование в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующей той, которая указана в этом документе. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.