Видео: Вышел тизер-трейлер антиутопии Бредбери «451 градус по Фаренгейту»

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Канал HBO выпустил первый тизер-трейлер экранизации антиутопии Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту», пишет «Российская газета».

Фильм выйдет в этом году, дата станет известна позднее. Режиссером и сценаристом картины выступил Рамин Бахрани.

В основе сюжета представлено будущее, где запрещается читать книги и размышлять. Читателей считают врагами общества. С «заразой» борются пожарные, которые не тушат пожары, а наоборот, сжигают «инокомыслие».

В фильме снялись Майкл Б. Джордан, известный по фильму «Крид», и Майкл Шеннон, сыгравший в ленте «День сурка».