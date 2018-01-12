Минтранс России: В 2018 году ожидается рост авиаперевозок пассажиров на 10 процентов

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В 2018 году в России ожидается рост авиаперевозок пассажиров на 10 процентов, передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли рекордные 105 млн пассажиров. Соответственно в 2018 году перевозки могут выйти на уровень около 115,5 млн пассажиров, уверен Соколов.

«Я уже переговорил с рядом региональных аэропортов, все прогнозируют примерно 10-процентный рост по итогам 2018 года», — цитирует агентство министра.