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Экономика и финансы

Минтранс России: В 2018 году ожидается рост авиаперевозок пассажиров на 10 процентов

12 января 2018, 19:24

В 2017 году российские авиакомпании перевезли рекордные 105 млн пассажиров.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В 2018 году в России ожидается рост авиаперевозок пассажиров на 10 процентов, передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли рекордные 105 млн пассажиров. Соответственно в 2018 году перевозки могут выйти на уровень около 115,5 млн пассажиров, уверен Соколов.

«Я уже переговорил с рядом региональных аэропортов, все прогнозируют примерно 10-процентный рост по итогам 2018 года», — цитирует агентство министра.


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