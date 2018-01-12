Мамы из сел Татарстана получат дополнительную соцподдержку

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Дополнительными мерами социальной поддержки при рождении первого и третьего ребенка будут пользоваться в Татарстане женщины, проживающие на селе не менее трех лет. Об этом на заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«По поручению Президента РТ Рустама Минниханова в течение месяца в республике будет разработан и принят пакет документов, предусматривающий введение дополнительных мер социальной поддержки при рождении первого и третьего ребенка женщинам, проживающим на селе не менее трех лет», – сказал он на итоговом заседании ведомства.

Алексей Песошин также напомнил, что в конце 2017 года был принят федеральный закон, предусматривающий меры поддержки для молодых семей, нуждающихся в дополнительном материальном обеспечении при рождении детей.

«В органы социальной защиты будут обращаться родители за назначением ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка после 1 января 2018 года. Данная выплата назначается с учетом доходов семьи», – сказал Премьер-министр РТ.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году при рождении первого ребенка в Татарстане составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за второй квартал 2017 года. Право на новую ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Выплата назначается сроком на один год. Чтобы ее продлить, необходимо вновь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести в нашей стране Президент РФ Владимир Путина на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года. Одной из таких мер стало введение новой ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка после 1 января 2018 года. Проект Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» был принят Госдумой РФ 21 декабря.

Демографическая политика – одна из стратегических инициатив Владимира Путина. Глава государства неоднократно делал акцент на важности повышения рождаемости в России. Также Президент РФ отмечал, что повышению рождаемости будет способствовать реализация системной задачи по улучшению качества жизни населения. Это касается таких важных сфер, как здравоохранение, образование, экология и жилищная политика. Доступное жилье, материальная поддержка, безопасная комфортная среда – все это будет способствовать росту численности населения страны.

«Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Смысл всей нашей политики заключается в сбережении людей, умножении человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы», — сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей с января 2018 года. Это введение ежемесячной денежной выплаты, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года.