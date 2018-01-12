Альметьевск стал лидером голосования для съемок нового сезона «Орла и решки»

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Альметьевск стал лидером голосования среди городов, где, возможно, пройдут съемки программы «Орел и решка». Об этом свидетельствует голосование на канале «Пятница».



Вскоре на ТВ стартует очередной сезон программы «Орел и решка». На этот раз ведущие отправятся не в экзотичные страны, а поедут по российским городам. Жители РФ сами определят, какой именно город попадет в объективы операторов.

«"Орел и решка" готовится к новому сезону! На этот раз ведущие отправятся не куда-нибудь в Африку или Индию, а поедут по нашим российским городам. Кто попадет в объективы операторов, решит народное голосование. Хочешь увидеть свой город в популярной программе? Тогда голосуй за него!» – говорится в релизе компании.

Альметьевск набрал 12 тыс. 309 голосов, на втором и третьем местах – Норильск (9419 голосов) и Тюмень (7030 голосов). За Казань на данный момент отдано 586 голосов.



В голосовании могут принять участие города с населением от 100 тысяч человек. За один город можно голосовать один раз. Ссылка для голосования https://friday.ru/votes/gorod/