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По подозрению в мошенничестве задержан бывший первый проректор КНИТУ-КХТИ Василий Иванов

12 января 2018, 13:45

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого экс-проректора.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Правоохранители задержали бывшего первого проректора КНИТУ-КХТИ Василия Иванова, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Оперативники выяснили, что в 2011 году Иванов, став руководителем Института дополнительного образования – подразделения КХТИ, пригласил директора подконтрольной ему школы и потребовал каждый месяц выплачивать ему 45 тысяч рублей. Угрожал наказать директора, если тот откажется.

Директор вместе с бухгалтером ввели Иванова в штатное расписание, будто бы он преподавал в школе и получал за это зарплату 45 тысяч рублей. Как установили позже сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, никаких договоров о приеме на работу с ним не заключалось, инструкций и приказов не составлялось.

Таким образом за почти пять лет Василий Иванов получил два миллиона семьсот тысяч рублей якобы зарплаты.

Кроме этого сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что в 2013 году в одну из школ по указанию Иванова были приняты на работу 15 сотрудников. Они также фактически не работали, однако и денег за это не получали, их получал сам Иванов из рук главного бухгалтера. Общая сумма превысила миллион рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог».

В ближайшее время Советский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении Иванова под стражу.


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