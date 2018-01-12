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Экономика и финансы

Основными грузоотправителями Куйбышевской железной дороги в Волго-Камском регионе стали компании РТ

12 января 2018, 15:26

По итогам 2017 года погрузка в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги составила 16,8 млн тонн.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Основными грузоотправителями Куйбышевской железной дороги в Волго-Камском регионе стали компании Татарстана. На республику приходится 63 процента общего объема погрузки региона. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». 

Погрузка в регионе выросла на 1,8 процента и составила 16,8 млн тонн. Ежесуточный показатель погрузки составил в среднем 46 тыс. вагонов в сутки. 

Существенный вклад в увеличение погрузки по территории РТ внесли предприятия нефтепромышленного и химического комплекса, отмечается в сообщении.


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