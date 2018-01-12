Основными грузоотправителями Куйбышевской железной дороги в Волго-Камском регионе стали компании РТ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Основными грузоотправителями Куйбышевской железной дороги в Волго-Камском регионе стали компании Татарстана. На республику приходится 63 процента общего объема погрузки региона. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Погрузка в регионе выросла на 1,8 процента и составила 16,8 млн тонн. Ежесуточный показатель погрузки составил в среднем 46 тыс. вагонов в сутки.
Существенный вклад в увеличение погрузки по территории РТ внесли предприятия нефтепромышленного и химического комплекса, отмечается в сообщении.