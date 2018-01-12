Эксперт Оксфордского института: Европейский рынок выбрал российский природный газ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Европейский рынок сделал выбор в пользу российского природного газа. Этому не помешали политические установки институтов Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Оксфордского института энергетических исследований Тьерри Броса.

«Рынок выбирает самый дешевый для производства и доставки в Европу газ, и это российский газ. Европа говорит, что она слишком зависима (от российского газа — прим. Т-и), однако ничего не было сделано, чтобы изменить это», — цитирует агентство Броса.

Альтернативные же источники поставок газа сопряжены с дополнительными расходами, которые ЕС пока не готово взять на себя, отметил эксперт.