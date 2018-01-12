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В Набережных Челнах крещенские купания будут проходить на реке Мелекеска и за городом

12 января 2018, 14:40

Православное духовенство допускает обливание освященной водой вне водоема, в случае если отсутствует возможность погружения в иордань.
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(Набережные Челны, 12 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 18 и 19 января пройдут крещенские купания, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Одно из них организует храм преподобного Серафима Саровского. 19 января на реке Мелекеска в 10 часов 30 минут начнется освящение воды в проруби. Приход проведет Крестный ход и освящение воды в Боровецком роднике, которые состоятся с 1 часа 30 минут до 2 часов 15 минут, в 3 часа будет организован проезд автобуса по проспекту Чулман до остановки Автостанция.

Священнослужители храма Святого Великомученика Георгия Победоносца проведут крестный ход по набережной Нового города и освятят воду в роднике напротив прибрежной автостоянки. Время проведения — с 10 часов 30 минут до 12 часов.

Крещенские купания 18 и 19 января пройдут также на базе отдыха «Райский берег».

Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения будут осуществлять сотрудники полиции, ГИМС и спасатели.

В связи с тем, что лед на водоемах не окреп, православное духовенство допускает обливание освященной водой вне водоема.


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