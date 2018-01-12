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Экономика и финансы

В Татарстане средний размер страховой пенсии вырос на 600 рублей по сравнению с 2016 годом

12 января 2018, 14:24

С начала года рост страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 3,7 процента.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Республике Татарстан средний размер страховой пенсии вырос на 600 руб. по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7 процента. Таким образом, размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 982,9 руб. в месяц.

С 1 апреля 2018 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысятся на 4,1 процента. А в августе Пенсионный фонд проведет корректировку выплат пенсионерам, которые работали в 2017 году.


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