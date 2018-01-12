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Экономика и финансы

Ямальская компания впервые поставит в Татарстан халяльную оленину

12 января 2018, 14:04

Переговоры по поставке оленины в РТ шли долго — почти все лето, потому что по стандарту «халяль» по этому виду мяса практически никто не работал.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Ямальская компания впервые поставит в Татарстан халяльную оленину, сообщает ТАСС со ссылкой на директора предприятия Андрея Русакова.

Речь идет о пяти тоннах оленины, уточнил директор. Переговоры шли долго — почти все лето, потому что по стандарту «халяль» по этому виду мяса практически никто не работал. 

«Как только на Ямале начнут работать зимники (зимние автомобильные дороги — прим. Т-и), мы поставим халяльную оленину в Татарстан — города Казань и Набережные Челны», — цитирует агентство Русакова.


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