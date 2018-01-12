(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Ямальская компания впервые поставит в Татарстан халяльную оленину, сообщает ТАСС со ссылкой на директора предприятия Андрея Русакова.

Речь идет о пяти тоннах оленины, уточнил директор. Переговоры шли долго — почти все лето, потому что по стандарту «халяль» по этому виду мяса практически никто не работал.

«Как только на Ямале начнут работать зимники (зимние автомобильные дороги — прим. Т-и), мы поставим халяльную оленину в Татарстан — города Казань и Набережные Челны», — цитирует агентство Русакова.