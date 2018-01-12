Долги по зарплате в Татарстане составляют 62 млн рублей

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Долги по зарплате на конец года имеют 24 организации Татарстана на общую сумму около 62 млн рублей. По сравнению с началом года объем долгов увеличился на 7,5 млн рублей. Такие данные озвучил сегодня на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Казани Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«С июня по октябрь 2017 года в Татарстане наблюдалась негативная тенденция роста просрочки по выплате заработной платы. Сумма долгов в этот период увеличилась в два раза», — сказал он.

Премьер-министр РТ поручил вопрос долгов по зарплате держать на постоянном контроле, представителям территориальных комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов усилить работу по выявлению такой задолженности, по отношению к руководителям предприятий-должников предпринимать серьезные меры воздействия.

«Также необходимо улучшить условия труда на производствах. Работодателям необходимо повышать ответственность в деле соблюдения норм и требований охраны труда. Данный вопрос остается приоритетным», — подчеркнул Песошин.

Повышение уровня занятости населения, новые возможности для карьерного роста и самореализации граждан разного возраста — стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. Глава государства уделяет особое внимание подготовке нового поколения российских кадров. Стратегические задачи по работе с молодежью, внесение изменений в образовательные программы, переподготовка кадров нашли отражение в ряде федеральных программ, таких как «Содействие занятости населения», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Развитие образования», «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы.

«Нужно дать возможность каждому человеку получить новую работу или открыть свое дело, повысить квалификацию или освоить другую профессию. Нужно в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес-объединениями развивать профессиональное образование, прежде всего подготовку квалифицированных рабочих кадров, инженеров, специалистов. Важно подумать о том, как организовать и модернизировать системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов», — отметил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Президент РФ видит дальнейшее развитие страны в появлении нового качества жизни, которое заключается в развитии приоритетных сфер. В числе стратегических инициатив Президента РФ — повышение доходов граждан, поддержка со стороны государства. Ключевая цель, обозначенная Президентом, — доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах.