(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Злоумышленник напал на Гульшат Котенкову с газовым пистолетом и горлышком от разбитой бутылки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 10 января на территории учебно-тренировочной базы в поселке Красный Ключ было обнаружено тело 29-летней девушки с одиннадцатью колото-резаными ранениями. Накануне она с супругом и дочкой прибыла на базу, чтобы покататься на лыжах, отправилась одна и пропала. Муж пытался отыскать девушку самостоятельно, а затем обратился за помощью к правоохранителям. В результате в районе двух часов ночи волонтерам удалось найти ее тело в лесу на территории базы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящий момент следователями установлено, что в день убийства злоумышленник выпивал на работе неподалеку от лыжной базы. Затем он отправился через базу домой, но заплутал в лесу. На лыжне он встретил свою жертву, вступил с ней в перепалку и заставил проследовать за ним в стоявшую поблизости будку, угрожая газовым пистолетом. Там он нанес девушке несколько ударов горлышком от разбитой бутылки по шее и лицу.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он оттащил ее тело в лес и засыпал снегом. Дома преступник вызвал медиков, так как порезался в процессе совершения преступления. Его доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой. Тогда злоумышленник вернулся на место убийства с бутылкой бензина, частично раздел погибшую, облил будку горючей жидкостью и скрылся.

По данным пресс-службы МВД по РТ, полицейские разметили ориентировку с фотороботом подозреваемого в СМИ Нижнекамска, в полицию начали поступать звонки. В один и тот же момент на причастность к убийству Гульшат Котенковой проверяли сразу 20 человек. Раскрыть преступника удалось благодаря поступившей оперативной информации – им оказался 37-летний житель Нижнекамска Данила Котенев. Мужчину оперативно задержали по месту жительства. Свою вину он полностью признал.