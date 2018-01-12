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Спорт

Лестьенн может перейти из «Рубина» в «Трабзонспор»

12 января 2018, 12:48

Бельгийский полузащитник не поехал с казанцами на сбор в ОАЭ и ищет себе новый клуб.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Бельгийский футболист «Рубина» Максим Лестьенн может перейти в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает Haberturk.

Клуб из Трабзона ищет возможности усиления в зимнее трансферное окно, говорится в сообщении издания. В настоящее время команда находится на 7-м месте в чемпионате Турции, но намерена побороться за медали.

В «Трабзонспоре» считают, что приобрести Лестьенна будет не слишком сложно, поскольку в «Рубине» на этого футболисты не рассчитывают.

В нынешнем сезоне Лестьенн провел за «Рубин» 12 матчей, в которых трижды забивал и один раз ассистировал партнерам.

 


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