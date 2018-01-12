Средняя зарплата в Татарстане по итогам года — 32 тысячи рублей

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ожидается, что по итогам 2017 года среднемесячная зарплата в Татарстане превысит 32 тысячи рублей и увеличится к уровню предыдущего года на 5,9 процента. Об этом сообщил 12 января на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Казани Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Спикер напомнил, что Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского Федерального округа по уровню заработной платы и находится на втором месте по данному показателю после Пермского края. При этом в республике реализуется целый спектр мер социальной поддержки.

«В прошлом году в Татарстане были реализованы 37 программ, направленных на повышение качества жизни. На эти цели из бюджета республики выделено 17,3 млрд рублей», — сказал Песошин.

Премьер-министр РТ поручил Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ в дальнейшем в республике реализовать комплекс мер, направленных на повышение производительности труда, развитие промышленных кластеров и создание новых, высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях. Также Алексей Песошин поручил держать на постоянном контроле уровень заработной платы.

Повышение уровня занятости населения, новые возможности для карьерного роста и самореализации граждан разного возраста — стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. Глава государства уделяет особое внимание подготовке нового поколения российских кадров. Стратегические задачи по работе с молодежью, внесение изменений в образовательные программы, переподготовка кадров нашли отражение в ряде федеральных программ, таких как «Содействие занятости населения», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Развитие образования», «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы.

«Нужно дать возможность каждому человеку получить новую работу или открыть свое дело, повысить квалификацию или освоить другую профессию. Нужно в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес-объединениями развивать профессиональное образование, прежде всего подготовку квалифицированных рабочих кадров, инженеров, специалистов. Важно подумать о том, как организовать и модернизировать системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов», — отметил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Президент РФ видит дальнейшее развитие страны в появлении нового качества жизни, которое заключается в развитии приоритетных сфер. В числе стратегических инициатив Президента РФ — повышение доходов граждан, поддержка со стороны государства. Ключевая цель, обозначенная Президентом, — доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах.