В парках и скверах Нижнекамска пройдут праздничные гулянья на Старый Новый год

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Жителей Нижнекамска приглашают отметить Старый Новый год в парки и скверы города. 13 января в сквере Лемаева пройдет литературный игровой час с элементами подвижных игр «В Новый год за сказками», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

В центральном парке «Семья» состоится детская игровая программа «Старые игры на новый лад. Метелица, выходи гулять». Парк чтения и отдыха имени Г. Тукая приглашает горожан на концертно-развлекательную программу «Кыш Бабай, Кар Кызы – Иске елда яна дуслар белэн!»

В районном Доме культуры будет организована праздничная программа «Песни Старого Нового года».

14 января во Дворце творчества детей и молодежи имени И. Садыкова в Нижнекамске пройдет Рождественский епархиальный фестиваль воскресных школ. Перед зрителями выступят дети из трех воскресных школ города и района, а также детский хор «Верую».