В РТ самыми доходными профессиями стали ИТ-специалисты и добытчики сырья

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). По итогам 2017 года в Республике Татарстан самыми высооплачиваемыми оказались должности топ-менеджеров (57 тыс. 500 руб.), IT-специалисты (40 тыс. руб.) и работники добывающей промышленности (40 тыс. 100 руб.). Такие выводы сделали специалисты рекрутингового ресурса HeadHunter.

Самыми низкооплачиваемыми оказались госслужащие, начавшие карьеру сотрудники, представители сферы туризма и ресторанного бизнеса со средней зарплатой в 25 тыс. рублей, административный персонал со средними доходами в 22 тыс. 500 рублей и домашний персонал со средним заработком 18 тыс. рублей.

При этом больше половины компаний (58 процентов) отметили, что фонд оплаты труда в 2017 году увеличился. Лишь 12 процентов работодателей сообщили об уменьшении зарплатного фонда. Чаще оплата труда повышалась у специалистов и ведущих специалистов. Оклады топ-менеджеров увеличились в среднем на 13 процентов, у линейного персонала и начального уровня – на 11 процентов, для специалистов и ведущих специалистов – на 10.