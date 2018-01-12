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Минниханов договорился с министром экономики Турции сотрудничать в сфере энергетики

12 января 2018, 11:48 , Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов договорился с министром экономики Турции сотрудничать в сфере энергетики Стороны договорились увеличить объемы торгово-экономического сотрудничества.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Сегодня в рамках рабочего визита в Турецкую Республику Президент РТ Рустам Минниханов встретился с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи, сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов рассказал на встрече о прошедших ранее переговорах с председателем правления группы компаний «Берекет Энерджи» Джейханом Салданлы, где стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики.

Также Нихат Зейбекджи и Рустам Минниханов затронули предварительные итоги торгово-экономического сотрудничества между Турецкой Республикой и Республикой Татарстан в прошлом году и наметили дальнейшие планы по взаимодействию в 2018 году.

Стороны договорились увеличить объемы торгово-экономического сотрудничества, развивать новые направлениz, в том числе в сфере энергетики.


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