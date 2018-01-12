В новостройках Нижнекамска в 2018 году построят школу и сад

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске начали строить новую школу и детский сад – центр развития ребенка рядом с микрорайонами № 47 и № 49, где в настоящее время проживает 12 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Реализовать социально важные проекты стало возможным благодаря поддержке руководства РТ и республиканским программам.

На строительной площадке новой школы уже видны очертания первого этажа. Новое образовательное учреждение рассчитано на 800 мест и будет занимать площадь более 12 тыс. квадратных метров. Здание школы будет трехэтажным, рядом с учреждением появятся современные спортивные и игровые площадки.

По соседству с новой школой строится детский сад – центр развития ребенка на 260 мест. Проект предусматривает двухэтажное здание на 14 групп, четыре из которых для детей в возрасте от двух до трех лет, десять групп для детей от трех до семи лет.

В дошкольном учреждении оборудуют детскую лабораторию, «конструкторское бюро», кабинет изучения языков, сенсорную комнату, музыкальный и физкультурный зал. На территории детсада построят специальную площадку для детской проектно-исследовательской деятельности, а также «детскую метеостанцию».