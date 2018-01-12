Стартовал прием заявок на творческий конкурс для детей «Дети планеты»

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). С 27 апреля по 1 мая в Бресте будет проходить III международный фестиваль-конкурс для творческих детей «Дети планеты». Заявки на участие будут приниматься до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Конкурс проводится по следующим направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство, театральное мастерство и театр мод, изобразительное, декоративно-прикладное и фото творчество, говорится в сообщении. Возрастные категории участников: до 6 лет, 7 — 12 лет, 13 — 16 лет, 17 — 21 год.