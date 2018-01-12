Первый в России производитель клюшек «ЗаряД» выходит на чешский рынок

(Набережные Челны, 12 января, «Татар-информ»). Первый в России производитель хоккейных клюшек «ЗаряД», резидент ТОСЭР «Набережные Челны», ведет переговоры по поставке клюшек в Чехию, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Клюшки компании «ЗаряД» уже поставляются в Финляндию и Эстонию. В ближайшее время готовится крупная оптовая поставка в Германию. Чехия — новое направление развития завода.

«Качество клюшек оценили уже в хоккейных странах Евросоюза. Мы ведем переговоры с представителями ряда европейских государств. Со всеми хоккейными клубами стараемся быть в тесном контакте, независимо от того, профессиональный это или любительский клуб. Пытаемся понять, с какими трудностями они сталкиваются в плане экипировки, и решить их. При заказах от нас требуются не только клюшки, но и выполнение других условий: своевременность поставок, мелкосерийность или исполнение особых требований, индивидуальная графика», — сообщил генеральный директор «ЗаряДа» Иван Савин.

«ЗаряД», инициатива создания которого принадлежит титулованному хоккеисту Данису Зарипову, за 2017 год выпустил свыше 20 тыс. клюшек.