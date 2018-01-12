Президент РТ назначил 90 именных стипендий отличникам учебы

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Президент Республики Татарстан подписал Указ о назначении 90 специальных государственных стипендий РТ для аспирантов, адъюнктов (аспирант высших военно-учебных заведений – прим. Т-и), студентов и курсантов. Документ размещен на официальном сайте Правительства РТ.

За отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах на 2017/2018 учебный год по итогам предыдущего 2016/2017 учебного года поощрили 22 аспирантов и адъюнктов, 48 студентов и курсантов, а также 20 студентов профобразовательных учреждений.

В числе удостоенных стипендий Правительства РТ — 17 обучающихся в КФУ, 10 – в КХТИ, 12 в КАИ, а также учащиеся других вузов, училищ и колледжей.

Некоторые стипендиаты представляют Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС (2 человека), Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС (1 человек) и Российский университет правосудия (1 человек).

