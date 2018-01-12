Илдус Нафиков поздравил сотрудников с Днем работника прокуратуры РФ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Прокуратура России отмечает сегодня 296 лет со дня своего основания. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поздравил своих сотрудников с праздником.

«Наша с вами работа подчас не видна, но это тяжелый кропотливый труд, направленный на защиту прав граждан и благо Отечества. Ежедневно личным составом прокуратуры республики прикладывались максимальные усилия для укрепления законности во всех сферах общественной жизни. Приоритетным направлением деятельности всегда оставалась защита прав граждан от беззакония и произвола. Проделана большая работа по обеспечению исполнения законодательства о труде, здравоохранении и образовании. Особое внимание уделялось защите прав социально уязвимых категорий граждан: несовершеннолетних, пенсионеров, ветеранов. Под постоянным контролем прокуроров оставались вопросы защиты прав предпринимателей, охраны окружающей среды и природопользования», – подчеркнул Илдус Нафиков.

Также в своем обращении прокурор РТ поблагодарил своих подчиненных и отметил их командную работу, профессионализм, принципиальность и выдержку.

В прошлом году благодаря актам прокурорского реагирования взыскано более 520 млн рублей недоплаченных зарплат. По данным фактам возбуждено 54 уголовных дела – 33 из них по результатам прокурорских проверок.

В сфере долевого строительства прокуроры выявили 88 нарушений. А сфере здравоохранения – 622, при этом 414 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 30 сотрудников – к административной.

По результатам проверок обращений граждан выявлено 592 нарушения. 334 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, а 101 должностное лицо – к административной.