Каждый третий житель Татарстана пользуется социальной поддержкой

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Каждый третий житель Татарстана, или 1,7 млн человек получает социальную поддержку государства. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Из 79 мер социальной поддержки 15 предоставляются с учетом доходов людей. Объем таких адресных мер за три последних года вырос в 2,6 раза и составил более 8 млрд рублей, или 65 процентов от общих затрат, направляемых на социальную поддержку. Число получателей адресной поддержки с 2015 года увеличилось в три раза и составило по итогам года 1,2 млн человек», — отметила спикер.

Особое внимание в республике уделяется использованию электронных сервисов. В настоящее время для удобства людей полностью в электронный вид перевели восемь услуг с охватом 71 процента получателей услуг.

В течение прошлого года 1,4 млн жителей республики стали получать социальные выплаты, воспользовавшись сервисами портала государственных и муниципальных услуг Татарстана.