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Экономика и финансы

Антимонопольщики не стали комментировать кадровые перестановки в башкирском УФАС

12 января 2018, 13:16

Официального подтверждения смены главы УФАС по РБ пока нет.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ», Егор Никитин). В антимонопольной службе отказались прокомментировать возможные кадровые перестановки в руководстве Башкортостанского управления ФАС России. 

В начале января в сети появилась информация об отставке врио руководителя УФАС по Башкирии Рузалина Хабибуллина. Уход с должности может состояться уже 15 января, указывают открытые источники в Сети. 

Хабибуллин исполнял свои обязанности в башкортостанском антимонопольном органе с лета прошлого года. Ранее он работал заместителем главы УФАС по РТ. В случае ухода со своей нынешней должности Рузалин Хабибуллин может вернуться на работу в Татарстан, отмечают открытые источники в Интернете. 

Однако официального подтверждения сведений пока нет. В Татарстанском УФАС России корреспондентам ИА «Татар-информ» не стали комментировать эту информацию, башкирские антимонопольщики также воздержались от комментариев. 

«Никаких комментариев я давать не могу. Человек, который исполняет обязанности, пока выехал», — ответила представительница Башкортостанского УФАС. Она посоветовала перезвонить в понедельник, когда ситуация должна проясниться. 

На официальном сайте башкортостанских антимонопольщиков также не оказалось какой-либо информации о грядущих кадровых перестановках. В структуре руководства на официальном портале управления фамилия Хабибуллина также отсутствует. 


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