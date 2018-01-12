Антимонопольщики не стали комментировать кадровые перестановки в башкирском УФАС

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Егор Никитин). В антимонопольной службе отказались прокомментировать возможные кадровые перестановки в руководстве Башкортостанского управления ФАС России.

В начале января в сети появилась информация об отставке врио руководителя УФАС по Башкирии Рузалина Хабибуллина. Уход с должности может состояться уже 15 января, указывают открытые источники в Сети.

Хабибуллин исполнял свои обязанности в башкортостанском антимонопольном органе с лета прошлого года. Ранее он работал заместителем главы УФАС по РТ. В случае ухода со своей нынешней должности Рузалин Хабибуллин может вернуться на работу в Татарстан, отмечают открытые источники в Интернете.

Однако официального подтверждения сведений пока нет. В Татарстанском УФАС России корреспондентам ИА «Татар-информ» не стали комментировать эту информацию, башкирские антимонопольщики также воздержались от комментариев.

«Никаких комментариев я давать не могу. Человек, который исполняет обязанности, пока выехал», — ответила представительница Башкортостанского УФАС. Она посоветовала перезвонить в понедельник, когда ситуация должна проясниться.

На официальном сайте башкортостанских антимонопольщиков также не оказалось какой-либо информации о грядущих кадровых перестановках. В структуре руководства на официальном портале управления фамилия Хабибуллина также отсутствует.