В Госархиве Татарстана представили лично заполненную Шигабутдином Марджани метрику

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Государственном архиве представили уникальные документы, связанные с жизнью и деятельностью Шигабутдина Марджани. Целый комплекс документов будет доступен казанцам с 16 января на выставке в Нацмузее, посвященной 200-летию со дня рождения великого теолога и религиозного реформатора.

Документов, связанных с ученым, сохранилось немного, однако их поиск продолжается. Об этом рассказала главный архивист отдела выставочной и публикаторской деятельности Госархива РТ Ильхамия Альмухамедова.

«Пожалуй, наиболее ценным представляется метрическая книга Старокаменной мечети Казани, начатая в 1863 году и оконченная в 1903 году, уже после смерти Марджани. Примечательно, что ряд записей был сделан ахуном Марджани собственноручно на арабском языке. Впоследствии в эту книгу была внесена отметка о его смерти 15 апреля 1889 года», — отметила она.

Среди документальных свидетельств, хранящихся в Госархиве Татарстана, можно изучить ведомость о числе мечетей и медресе Казани за 1873 год, в которой есть запись о назначении Шигабутдина Багаутдинова (Марджани) муллой первой Казанской мечети, после – ахуном. Большой интерес являет «представление инспектора татарских, башкирских и киргизских школ В. В. Радилова» об определении Марджани учителем магометанского вероучения в Казанскую татарскую учительскую школу. К слову, это первое учебное заведение в Казанской губернии, которое готовило учителей начальных классов их татар. Сам же Марджани – первым из духовенства согласился преподавать в ней вероучение.

Также в фондах архива сохранились документы о семье Марджани, в частности, о назначениях его сыновей: Мухамета – муллой Первой соборной каменной мечети Казани, Бурганутдина – заведующим Ахунского медресе.



