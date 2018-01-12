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Экономика и финансы

ФАС предписала фармкомпании снизить цены на лекарство от рака

12 января 2018, 22:30

Антимонопольщики признали повышение цен на онкологический препарат «Тайверб» (159 тыс. рублей за упаковку) необоснованной.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала фармакологической компании «Новартис Фарма» снизить цены на онкологический препарат «Тайверб». В прошлом году цена на лекарство выросла почти на 35 процентов — со 118 тыс. до 159 тыс. рублей за одну упаковку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено в апреле 2017 года по обращению Правительства Москвы — заказчика препарата. Антимонопольщики признали повышение цен необоснованным.

«Мы надеемся, что фармсообщество примет во внимание решение ФАС России и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. Т-и)», — цитирует пресс-служба начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева.


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