Хоккеист «Ак Барса» Клинкхаммер выступит на Олимпиаде за сборную Канады

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер получил вызов в сборную Канады для участия в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане. Об этом сообщает официальное сообщество казанского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Еще один хоккеист «Ак Барса» Джастин Азеведо приглашения в сборную на Олимпиаду не получил. Всего в сборной Канады в Пхенчхане сыграют 13 представителей Континентальной хоккейной лиги. Клинкхаммер в нынешнем сезоне сыграл 5 матчей за национальную команду (3 — на Кубке «Карьяла» и еще два — на Кубке «Первого канала»), очков в которых не набрал.