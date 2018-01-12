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Хоккеист «Ак Барса» Клинкхаммер выступит на Олимпиаде за сборную Канады

12 января 2018, 11:56

Партнер Клинкхаммера по клубу Джастин Азеведо не получил вызова в олимпийскую сборную Канады.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер получил вызов в сборную Канады для участия в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане. Об этом сообщает официальное сообщество казанского клуба в социальной сети «ВКонтакте». 

Еще один хоккеист «Ак Барса» Джастин Азеведо приглашения в сборную на Олимпиаду не получил. Всего в сборной Канады в Пхенчхане сыграют 13 представителей Континентальной хоккейной лиги. Клинкхаммер в нынешнем сезоне сыграл 5 матчей за национальную команду (3 — на Кубке «Карьяла» и еще два — на Кубке «Первого канала»), очков в которых не набрал.


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