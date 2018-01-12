Минимальная зарплата во внебюджетном секторе Татарстана составит 10 тыс. 126 рублей

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сумма в 10 тыс. 126 рублей в месяц — таков размер минимальной заработной платы планируется установить в этом году в Татарстане во внебюджетном секторе экономики. В настоящее время подготовлен соответствующий проект республиканского соглашения. Об этом сегодня сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

Таким образом, минимальная заработная плата в организациях внебюджетного сектора экономики будет на 6,7 процента больше установленного в настоящее время показателя МРОТ по стране.

«С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в стране составляет 9 тыс. 489 рублей в месяц, или 85 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. По поручению Президента РФ, начиная с 1 мая 2018 года, он будет равен размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в России за второй квартал предыдущего года — 11 тыс. 163 руб.», — сказала министр.

Сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского Федерального округа по уровню заработной платы и находится на втором втором месте после Пермского края. В январе — ноябре 2017 года среднемесячная заработная плата возросла на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 31 тыс. 563 руб. Реальная заработная плата составила 103,4 процента к соответствующему периоду 2016 года.

«Ведется планомерная работа по увеличению заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с „майскими“ указами Президента РФ. В течение прошлого года проведено повышение заработной платы в четыре этапа», — отметила Зарипова.

Для работников бюджетной сферы, не попавших под действие «майских» указов, с 1 июля 2017 года в республике установлена дополнительная надбавка в размере 1 тыс. 580 рублей, а с 1 января заработная плата повышена еще на 4 процента.

Повышение уровня занятости населения, новые возможности для карьерного роста и самореализации граждан разного возраста – стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. Глава государства уделяет особое внимание подготовке нового поколения российских кадров. Стратегические задачи по работе с молодежью, внесение изменений в образовательные программы, переподготовка кадров нашли отражение в ряде федеральных программ, таких как «Содействие занятости населения», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Развитие образования», «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы.

«Нужно дать возможность каждому человеку получить новую работу или открыть свое дело, повысить квалификацию или освоить другую профессию. Нужно в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес-объединениями развивать профессиональное образование, прежде всего подготовку квалифицированных рабочих кадров, инженеров, специалистов. Важно подумать о том, как организовать и модернизировать системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов», — отметил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Президент РФ видит дальнейшее развитие страны в появлении нового качества жизни, которое заключается в развитии приоритетных сфер. В числе стратегических инициатив Президента РФ — повышение доходов граждан, поддержка со стороны государства. Ключевая цель, обозначенная Президентом, —доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах.