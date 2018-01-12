Весь общественный транспорт китайского Шэньчжэня стал электрическим

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Общественный транспорт китайского Шэньчжэня стал полностью электрическим — все 16 тыс. 359 автобусов теперь ездят на электричестве, а не на дизельном топливе. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на портал Gas2.

Так, автобусы Шэньчжэня сэкономят 345 тыс. тонн горючего за год и снизят эмиссию углекислого газа на 1,35 млн тонн.

Реализация пилотной программы по переходу на чистый общественный транспорт началась в КНР в 2009 году. Тогда Шэньчжэнь был выбран в числе тринадцати городов-участников. В 2017 власти мегаполиса выделили субсидии на закупку электробусов и станций зарядки в размере 430 млн долларов.

Сейчас в Шэньчжэне действует 510 станций зарядки и 8 тыс. зарядочных точек. Таким образом город может одновременно зарядить почти половину своих электробусов.