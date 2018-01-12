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Экономика и финансы

Весь общественный транспорт китайского Шэньчжэня стал электрическим

12 января 2018, 22:50

Автобусы Шэньчжэня сэкономят 345 тысяч тонн горючего за год и снизят эмиссию углекислого газа на 1,35 млн тонн.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Общественный транспорт китайского Шэньчжэня стал полностью электрическим — все 16 тыс. 359 автобусов теперь ездят на электричестве, а не на дизельном топливе. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на портал Gas2.

Так, автобусы Шэньчжэня сэкономят 345 тыс. тонн горючего за год и снизят эмиссию углекислого газа на 1,35 млн тонн. 

Реализация пилотной программы по переходу на чистый общественный транспорт началась в КНР в 2009 году. Тогда Шэньчжэнь был выбран в числе тринадцати городов-участников. В 2017 власти мегаполиса выделили субсидии на закупку электробусов и станций зарядки в размере 430 млн долларов. 

Сейчас в Шэньчжэне действует 510 станций зарядки и 8 тыс. зарядочных точек. Таким образом город может одновременно зарядить почти половину своих электробусов.


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