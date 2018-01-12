Два украинских канала проверят из-за показа «Иронии судьбы»

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Украинские каналы «Интер» и «СТБ» проверят из-за трансляции в праздничные дни советских и российских популярных кинолент «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница» и «Ирония судьбы», сообщает РИА Новости.



Внеплановую проверку проведет Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания. По утверждению украинских властей, актеры, снявшиеся в фильмах, угрожают национальной безопасности страны. Среди них – Олег Табаков и Валентина Талызина, Наталья Варлей и Александра Михайлова.

Ранее сообщалось, что два года назад Служба безопасности Украины включила фильм «Ирония судьбы» в черный список в связи с тем, что актриса Валентина Талызина была одной из тех, кто подписал письмо в адрес Президента РФ в поддержку воссоединения Крыма с Россией.



Затем Госкино Украины «амнистировало» не только «Иронию судьбы, или С легким паром!», вышедшую 31 декабря 1975 года, но и многие другие советские фильмы, появившиеся в прокате до 1991 года.



Однако регулятор обратился ко всем телеканалам с требованием предоставить записи праздничных эфиров, после анализа этих эфиров будут приняты соответствующие решения.