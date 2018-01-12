«Рубин» досрочно вернул защитника Устинова из аренды

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Защитник «Ростова» Виталий Устинов, права на которого принадлежат «Рубину», досрочно вернулся в казанский клуб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «рубиновых».

«Рубин» и «Ростов» в июле этого года заключили арендное соглашение по Устинову — футболист должен был провести в Ростове-на-Дону весь нынешний сезон. Однако продажа Морица Бауэра в «Сток Сити» вынудила казанцев договориться с «Ростовом» о досрочном прекращении договора аренды. В настоящее время Устинов уже присоединился к «Рубину» на сборе в ОАЭ.

В нынешнем сезоне в составе «Ростова» Виталий Устинов провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол. Также защитник сыграл 120 минут в кубковом матче против пермского «Амкара».