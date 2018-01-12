Кабмин поручил разработать механизм выплат топ-менеджерам

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ должны будут до 28 февраля 2018 года предложить меры по увязыванию размеров выплаты вознаграждения топ-менеджерам компаний с госучастием с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний. Соответствующее распоряжение за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева размещено на сайте российского Кабмина.

Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с Экспертным советом при Правительстве РФ и заинтересованными организациями поручено представить в Правительство РФ предложения по совершенствованию методических указаний по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием, учитывая необходимость взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний, следует из перечня поручений.

Поручение дано по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» 22 декабря 2017 года.