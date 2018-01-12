Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Кабмин поручил разработать механизм выплат топ-менеджерам

12 января 2018, 11:34

Механизм выплат топ-менеджерам должны разработать Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ.
Численность официально зарегистрированных безработных в России уменьшилась на 0,1 процента
В октябре рост ВВП России замедлился до нуля – Минэкономразвития
По 10 млн. руб. выделит российское государство частным детским садам
Мурманская область получит деньги на поддержку малого бизнеса
В Минэкономразвитии РФ обсудили законопроект о госрегулировании торговли

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ должны будут до 28 февраля 2018 года предложить меры по увязыванию размеров выплаты вознаграждения топ-менеджерам компаний с госучастием с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний. Соответствующее распоряжение за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева размещено на сайте российского Кабмина.

Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с Экспертным советом при Правительстве РФ и заинтересованными организациями поручено представить в Правительство РФ предложения по совершенствованию методических указаний по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием, учитывая необходимость взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний, следует из перечня поручений.

Поручение дано по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» 22 декабря 2017 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter