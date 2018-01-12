В апреле будет запущен прямой рейс из Казани в Минск

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). С 26 апреля этого года белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы по маршруту Минск — Казань — Минск. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

«Полеты будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.50 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт „Казань“ на следующий день в 02.10, — говорится в сообщении. — Обратный рейс из столицы Татарстана планируется осуществлять с вылетом в 4.30 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт „Минск“ в 6.50. Время для всех аэропортов указано местное».

Пассажиры будут летать на авиалайнере Embraer 175, который может вмещать 76 человек. Время в полете составит около двух часов 20 минут.

Стоимость билетов при покупке на сайте авиакомпании в одну сторону начнется от 106 евро, включая таксы и сборы, и от 199 евро — туда — обратно. Билеты уже доступны в продаже.