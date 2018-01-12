Скончался известный журналист и режиссер Виктор Топаллер

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Журналист и режиссер Виктор Топаллер скончался в США, ему было 59 лет, сообщает ТАСС.

О смерти Топаллера сообщил его сын – Алексей Топаллер. Он рассказал, что его отец умер 10 января, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Виктор Топаллер скончался в одной из клиник Нью-Йорка после нескольких месяцев борьбы с раком легких. Отец был очень светлым, честным, бескомпромиссным и бесконечно талантливым человеком, подчеркнул Алексей.

По словам сына, сразу после смерти отца тысячи людей по всему миру, поклонники деятельности Виктора Топаллера стали оставлять слова соболезнования в соцсетях и по телефону. Многие были шокированы его смертью, отметил Алексей Топаллер.

Виктор Топаллер работал в крупных русскоязычных изданиях Израиля и США. В 2000 году он переехал на постоянное место жительства в США и получил от местных властей вид на жительство за выдающиеся заслуги в области журналистики.