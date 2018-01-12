Выпускник Университета Гонконга Тимур Темиргалиев возглавил Гарантийный фонд Татарстана

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Главой Гарантийного фонда Татарстана назначен 23-летний Тимур Темиргалиев, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Глава ведомства Артем Здунов считает главной задачей нового директора фонда разработку современных финансовых моделей систем гарантий и поручительств по кредитам для представителей малого и среднего предпринимательства.

«Для решения этой задачи необходимо интегрировать имеющийся у него (Тимура Темиргалиева — прим. Т-и) международный опыт в местные реалии, что в целом повысит эффективность работы фонда и создаст максимально благоприятные условия для малого и среднего бизнеса республики», — передает слова Здунова пресс-служба Минэкономики РТ.

Тимур Темиргалиев — выпускник Университета Гонконга по специальности Международный бизнес и финансы. Он также обучался в Великобритании и США. Впоследствии работал в крупных финансовых корпорациях Соединенных Штатов и Гонконга — Sumitomo Corporation of Americas и Meridian Capital.

С 2016 года Темиргалиев разрабатывал концепцию инновационного-производственного кластера «Иннокам», а в сентябре 2017 года перешел в Министерство экономики Татарстана. В ведомстве он специализировался на разработке целевых программ.

Гарантийный фонд Республики Татарстан основан в 2011 году и занимается развитием системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства.