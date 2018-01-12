В Казани водитель иномарки сбил на зебре школьника и уехал с места аварии

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Приволжском районе водитель «Фольксвагена» сбил на зебре 14-летнего школьника, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Инцидент произошел напротив дома №13а по улице Правды.

В результате школьник получил ушибы плеча, а водитель скрылся с места аварии, однако был установлен, задержан и доставлен в отдел полиции.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, обязан остановиться, включить аварийные огни, выставить знак остановки и не прикасаться к предметам, имеющим отношение к случившемуся.

Водитель, покинувший место аварии, может на полтора года лишиться прав или получить административный арест на срок до пятнадцати суток.