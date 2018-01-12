Рекрутинговая компания: четверть татарстанцев готова покинуть регион ради высоких заработков

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В 2017 году почти треть работоспособного населения Татарстана (26 процентов) готова была покинуть республику ради более высоких заработков в другом регионе страны. К такому выводу пришли аналитики рекрутинговой компании HeadHunter.

Главными аргументами в пользу смены региона трудоустройства и проживания респонденты назвали более высокий уровень зарплаты и предоставление работодателем жилья. Кроме того, основанием для переезда часто могут выступать предложение от интересной для соискателя компании, привлекательный социальный пакет и финансовая поддержка всем членам семьи.

По итогам минувшего года чаще всего татарстанцы рассматривали работу в Москве (19 процентов), Санкт-Петербурге (12 процентов) и Сочи (2 процента). Среди зарубежных стран наиболее предпочтительны оказались Казахстан, США и Германия, а также Украина и Канада.

Большинство татарстанцев, желающих ради работы сменить регион, составили казанцы, на втором и третьих местах – Набережные Челны и Нижнекамск.

По критерию профессиональных навыков большинство «кочевников» являются представителями областей «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Производство», «IT, телеком» и «Бухгалтерия», причем в основном владеющими английским языком. Немного меньшее количество кандидатов свободно говорят на немецком, французском или турецком.

Среди рассматривающих переезд из Татарстана 60 процентов мужчин, при этом опыт в своей сфере как у кандидатов женщин, так и мужчин, готовых к переезду, составляет в среднем более 6 лет.

