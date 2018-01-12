Ростуризм: Среди египетских городов туроператоры могут продавать туры только в Каир

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Продажа турпродукта, включающего перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, поскольку не соответствует указу Президента, — цитирует газета пресс-службу ведомства. — Туроператорам разрешено формировать туристический продукт на базе регулярного авиасообщения с Каиром».

Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с позицией Ростуризма.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в октябре 2015 года после теракта на борту российского лайнера, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.