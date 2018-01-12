Более 50 тыс. граждан Южной Кореи подписали петицию против запрета торговли криптовалютами

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Правительство Южной Кореи пересмотрит план о запрете торговли криптовалютами. Это случилось после того, как десятки тысяч человек выступили против намерений Правительства, передает ТАСС.

В четверг министр юстиции Южной Кореи заявил, что его ведомство готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на специализированных биржах страны. Спустя всего несколько часов после выступления министра более 50 тыс. человек подписали на сайте Президента страны петицию против законопроекта.

Некоторые писали о готовности совершить самоубийство, если запрет вступит в силу, поскольку они потеряют все свои деньги.