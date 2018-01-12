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Экономика и финансы

Более 50 тыс. граждан Южной Кореи подписали петицию против запрета торговли криптовалютами

12 января 2018, 12:56

В четверг Минюст Южной Кореи заявил о подготовке законопроекта о запрете торговли криптовалютами на специализированных биржах страны.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Правительство Южной Кореи пересмотрит план о запрете торговли криптовалютами. Это случилось после того, как десятки тысяч человек выступили против намерений Правительства, передает ТАСС. 

В четверг министр юстиции Южной Кореи заявил, что его ведомство готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на специализированных биржах страны. Спустя всего несколько часов после выступления министра более 50 тыс. человек подписали на сайте Президента страны петицию против законопроекта. 

Некоторые писали о готовности совершить самоубийство, если запрет вступит в силу, поскольку они потеряют все свои деньги.


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