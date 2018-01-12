Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Жители России смогут пожаловаться на качество товаров через МФЦ

12 января 2018, 13:36

Премьер-министр РФ поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития до 9 февраля разработать предложения по возможности подачи жалоб в МФЦ.
Эпидемия гриппа в России ожидается не ранее нового года
За 7 месяцев в России выявлено 32,6 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции
Роспотребнадзор призывает усилить профилактику сибирской язвы
Роспотребнадзор признал безопасными продукты из Чернобыля
Санитарные службы намерены добиться снижения заболеваемости гепатитом В, корью, краснухой

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития разработать предложения по возможности подачи жалоб на услуги и товары в многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщается на сайте российского Кабмина.

Медведев дал поручение после проведения заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» 22 декабря 2017 года, отмечается в сообщении на сайте.

Ведомства должны подготовить предложения до 9 февраля 2018 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter