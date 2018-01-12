Жители России смогут пожаловаться на качество товаров через МФЦ

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития разработать предложения по возможности подачи жалоб на услуги и товары в многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщается на сайте российского Кабмина.

Медведев дал поручение после проведения заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» 22 декабря 2017 года, отмечается в сообщении на сайте.

Ведомства должны подготовить предложения до 9 февраля 2018 года.