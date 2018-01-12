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В Казани на «Черном озере» высадили 31 ель

12 января 2018, 10:16

Шесть колючих елей «Глаука» озеленят территорию вблизи перголы и детской площадки, 25 елей обыкновенных создадут живую изгородь вдоль амфитеатра.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). По второй очереди реконструкции в историческом парке Казани «Черное озеро» высадили 31 ель, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

Шесть колючих елей «Глаука» озеленят территорию вблизи перголы и детской площадки, 25 елей обыкновенных создадут живую изгородь вдоль амфитеатра.

«Считается, что оптимальное время посадки хвойных растений – зима. К этому времени все жизненные процессы замедляются, деревья переходят в состояние покоя, погружаются в глубокий сон и не страдают от иссушения. Поэтому они практически не страдают от пересадки», — прокомментировали работы по озеленению парка в преддверии крещенских морозов в Дирекции парков и скверов Казани.

Вместе с Ленинским садом парк «Черное озеро» является одним из старейших парков города и обладает статусом памятника ландшафтной архитектуры XVIII – XIX веков регионального значения.

Поэтапная реконструкция рекреационной зоны стартовала в 2015 году.  В прошлом году, 25 декабря, на озере открылся каток, парк «Черное озеро» в целом включен в программу «Зима в парках» и стал одним из самых популярных общественных пространств в новогодние праздники.
 


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