В Казани на «Черном озере» высадили 31 ель

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). По второй очереди реконструкции в историческом парке Казани «Черное озеро» высадили 31 ель, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

Шесть колючих елей «Глаука» озеленят территорию вблизи перголы и детской площадки, 25 елей обыкновенных создадут живую изгородь вдоль амфитеатра.

«Считается, что оптимальное время посадки хвойных растений – зима. К этому времени все жизненные процессы замедляются, деревья переходят в состояние покоя, погружаются в глубокий сон и не страдают от иссушения. Поэтому они практически не страдают от пересадки», — прокомментировали работы по озеленению парка в преддверии крещенских морозов в Дирекции парков и скверов Казани.

Вместе с Ленинским садом парк «Черное озеро» является одним из старейших парков города и обладает статусом памятника ландшафтной архитектуры XVIII – XIX веков регионального значения.

Поэтапная реконструкция рекреационной зоны стартовала в 2015 году. В прошлом году, 25 декабря, на озере открылся каток, парк «Черное озеро» в целом включен в программу «Зима в парках» и стал одним из самых популярных общественных пространств в новогодние праздники.

