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Сельское хозяйство

На осенние сельхозярмарки Казани завезли продукцию на полмиллиарда рублей

12 января 2018, 10:28

В сельскохозяйственных ярмарках в Казани приняли участие аграрии 22 муниципальных районов Татарстана.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). За время проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок в прошлом году на торговые площадки Казани завезли продукцию на общую сумму 539,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки прошли в 2017 году с 16 сентября по 30 декабря. Торговля была организована каждую субботу на 16 городских площадках.

Планировалось, что ярмарки завершат работу 23 декабря, но по просьбе горожан решили провести еще одну — перед Новым годом.

В сельскохозяйственных ярмарках в Казани приняли участие аграрии 22 муниципальных районов Татарстана.  


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