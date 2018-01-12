На осенние сельхозярмарки Казани завезли продукцию на полмиллиарда рублей

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). За время проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок в прошлом году на торговые площадки Казани завезли продукцию на общую сумму 539,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки прошли в 2017 году с 16 сентября по 30 декабря. Торговля была организована каждую субботу на 16 городских площадках.

Планировалось, что ярмарки завершат работу 23 декабря, но по просьбе горожан решили провести еще одну — перед Новым годом.

В сельскохозяйственных ярмарках в Казани приняли участие аграрии 22 муниципальных районов Татарстана.