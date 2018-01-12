В 56-м комплексе Челнов обновят хоккейный корт

(Набережные Челны, 12 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на территории татарского лицея-интерната № 84 имени Гали Акыша, расположенного в 56-м комплексе Нового города, построят новый хоккейный корт по республиканской программе, сообщили в исполкоме Автограда.



На территории лицея есть действующая хоккейная коробка. В прошлом вокруг нее происходили скандалы. Один из них касался ненадежности спортсооружения. Дело в том, что сам корт и постройки с раздевалкой и местом хранения спортинвентаря возводила некоммерческая общественная организация «Меридиан», которая занимается проведением в городе дворовых турниров по футболу и хоккею.

Однако в 2016 году исполком посчитал крытые постройки опасными для использования и выдал предписание их снести. В городе разразился скандал. Возмущенные общественники грозились привлечь внимание федеральных телеканалов к ситуации, подавали на исполком в суд. Однако суд в этом споре встал на сторону властей. И исполком демонтировал самодельные постройки. Сам хоккейный корт остался нетронутым. Однако его состояние оставляло желать лучшего.

В этом году, как сообщили в исполкоме, принято решение с помощью средств, выделенных из республиканского бюджета, построить на его месте современное спортивное сооружение, отвечающее всем требованиям безопасности. При хоккейном корте появится крытое помещение, где расположатся раздевалка и складские помещения.