Серия выставок «Твои люди, Нижнекамск» стартовала в Комплексном музее города

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Комплексном музее Нижнекамска в рамках серии выставок «Твои люди, Нижнекамск» открылась выставка, посвященная почетному гражданину города Фатиху Кутдусову. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В экспозиции представлены фотографии из личного архива семьи, благодарственные письма и награды Фатиха Кутдусова.

Фатих Кутдусов с 1979 года в течение 30 лет работал в органах представительной и исполнительной власти Нижнекамска. Был первым заместителем председателя исполкома Нижнекамского городского Совета, первым заместителем главы администрации Нижнекамского района и города Нижнекамска, первым заместителем председателя Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов.

В 2005 году Фатих Кутдусов был избран главой Нижнекамска, в 2006 году – заместителем главы Нижнекамского района.

Он был награжден орденом «Знак почета», почетной грамотой РТ, почетной грамотой Министерства экономики и промышленности РТ, медалью РТ «За доблестный труд» и другими наградами. Ему было присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ». В 2014 году Фатиху Кутдусову присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска».

Посетить выставку можно до 15 февраля.