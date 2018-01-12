Гала-концерт «Новогоднего серпантина» с успехом прошел в Нижнекамске

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Гала-концерт «Новогоднего серпантина» собрал в Нижнекамске рекордное количество зрителей и участников, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Участниками программы стали оркестр народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РТ Зинаиды Плетневой, камерный оркестр под управлением заслуженного работника культуры Сарии Загриевой, вокальный ансамбль «Капелла» и его солисты.

В обновленном концертном зале для зрителей прозвучали шедевры классической и современной музыки. В тот вечер со сцены звучали увертюра Исаака Дунаевского к кинофильму «В поисках капитана Гранта», серенада Петра Чайковского «О, дитя, под окошком твоим…», а также народные песни и романсы в исполнении нижнекамских певцов Ольги Валиуллиной, Зульфии Шарафутдиновой, Александра Петренко и других.

Вокальные и оркестровые номера чередовались с рассказами ведущей о богатых традициях Нового года, карнавальных балах-маскарадах в России и за рубежом.

Вокальный ансамбль «Капелла» выступил со своими лучшими песнями последних лет. Вместе с солистками ансамбля зал пел любимые песни своей юности «За окошком свету мало» Колмановского, «Снег» из вокального цикла «Земля», «Лунная река» из кинофильма «Завтрак у Тиффани» и другие.

Концерты «Новогодний серпантин» проводятся с 2007 года.