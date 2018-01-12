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В Елабужском районе запустят биологические очистные сооружения

12 января 2018, 00:33

Строительные работы ведутся за счет республиканской казны.
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(Елабуга, 12 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Биологические очистные сооружения в поселке Тарловка планируется запустить в марте этого года. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ и строительства Елабужского района.

Строительные работы здесь стартовали в сентябре прошлого года.

Сегодня в Тарловке проживают около 500 человек, в поселке имеются многоквартирные дома, школа, социальные учреждения. Поселок был передан Елабужскому району в 2009 году, и уже до этого здесь остро стоял вопрос о необходимости восстановления системы водоснабжения и водоотведения, но в связи с отсутствием финансирования решение проблемы все время откладывалось. В итоге за последние годы состояние очистных сооружений дошло до критического.

Сегодня здесь проложено 1,7 тыс. м канализационной трубы, построено и само здание очистных сооружений, идет поставка технологического оборудования. Финансируется строительство из республиканского бюджета. Такие проекты в нескольких районах республики уже успешно реализованы.

Уникальность проекта в том, что канализационные стоки будут перерабатываться и механическим, и биологическим путем, таким образом, в работе участвует сама природа.

Изменения коснулись и напорной канализации поселка. Здесь провели капитальный ремонт здания, предстоит заменить насосные агрегаты. Строительство курирует Фонд газификации РТ и Департамент ЖКХ и строительства Елабужского района.


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