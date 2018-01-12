В Нацмузее РТ представят уникальные экспонаты из коллекции Марджани

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). 16 января в Национальном музее Республики Татарстан открывается выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие», сообщает пресс-служба музея.

На выставке будут представлены бюро-секретер и дорожный сундук, книги из библиотеки Марджани. Уникальными экспонатами станут его фотография 1874 года и личная печать из горного хрусталя, изготовленная в Стамбуле в 1864 – 1865 годах.

Впервые будут представлены документы из Государственного архива РТ, свидетельствующие о службе и деятельности Марджани в Старокаменной мечети Казани и Казанской татарской учительской школе, среди них – метрическая книга за 1863 – 1903 гг. и другие материалы.

Выставка станет первым мероприятием юбилейного года, посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля и ученого.