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В Нацмузее РТ представят уникальные экспонаты из коллекции Марджани

12 января 2018, 02:18 , Фото: Салават Камалетдинов

В Нацмузее РТ представят уникальные экспонаты из коллекции Марджани На выставке будут показаны бюро-секретер и дорожный сундук, книги из библиотеки татарского религиозного деятеля и ученого.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). 16 января в Национальном музее Республики Татарстан открывается выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие», сообщает пресс-служба музея.

На выставке будут представлены бюро-секретер и дорожный сундук, книги из библиотеки Марджани. Уникальными экспонатами станут его фотография 1874 года и личная печать из горного хрусталя, изготовленная в Стамбуле в 1864 – 1865 годах.

Впервые будут представлены документы из Государственного архива РТ, свидетельствующие о службе и деятельности Марджани в Старокаменной мечети Казани и Казанской татарской учительской школе, среди них – метрическая книга за 1863 – 1903 гг. и другие материалы.

Выставка станет первым мероприятием юбилейного года, посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля и ученого.


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