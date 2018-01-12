Объекты ВСМ в Нижегородской области готовятся освободить от налога на имущество

(Нижний Новгород, 12 января, «Татар-информ», Константин Барановский). Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект о предоставлении льгот собственникам объектов железнодорожной инфраструктуры, которые будут созданы при строительстве ВСМ Москва – Казань. Законопроект нацелен на создание «благоприятных налоговых условий» для реализации проектов строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей в Нижегородской области.

В пояснительной записке к документу говорится, что в соответствии с транспортной стратегией РФ до 2020 г. запланировано начало строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ-2) Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург протяженностью 1563 км, из них 803 км на участке Москва – Нижний Новгород – Казань.

В законопроекте предлагается дополнить региональный закон о налоге на имущество новым пунктом, предусматривающим освобождение от уплаты налога за инфраструктуру ВСМ. Льгота будет предоставлена организациям, владеющим имуществом, размещенным (полностью или частично) на территории Нижегородской области после 1 января 2018 г. Налоги продолжат платить собственники ранее созданных объектов (существующих зданий вокзалов, пунктов продажи билетов и т. п.).

Под инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта для целей проекта закона области предлагается определить технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, здания, сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающие движение высокоскоростного железнодорожного подвижного состава со скоростью более 200 км/ч.